Oud-minister Henk Kamp voelde zich misleid over hoge gaswinning in Groningen

In een verhoor met de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning noemde Kamp die informatie ‘verontrustend’. Uit onderzoek van zijn eigen ambtenaren in 2015 bleek dat Gasterra meer gas had opgepompt om te kunnen bijmengen met zogeheten hoogcalorisch gas dat verkocht wordt aan de industrie. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, zegt Kamp niet te begrijpen. ,,Er zitten namens de Staat drie toezichthouders bij Gasterra. ,,Dat zijn geen mensen die stomme dingen doen. Kennelijk is het er toch doorheen gelopen.’’ Wel zei hij zich er altijd van bewust te zijn geweest dat Shell en Esso, die het gas in Groningen oppompen, ‘het doel hebben zo veel mogelijk geld te verdienen'.



In de zomer van 2012 werd het Groningse Huizinge getroffen door de zwaarste beving tot nu toe in het gebied. Daarna daalde in Den Haag het besef in dat er iets moest gebeuren. Maar toen minister Henk Kamp eind dat jaar aantrad als minister en hij te horen kreeg van de SodM dat de winning omlaag moest, besloot hij niet direct in te grijpen. ,,Er was te veel onzekerheid wat zo'n besluit zou betekenen voor de bevingen en de leveringszekerheid. In Nederland werd 98 procent van d huizen verwarmd door gas en ook vele huizen in België, Duitsland en Frankrijk.’’ Hij zei te vrezen voor ‘maatschappelijke ontwrichting'.



Achteraf verwijt Kamp het zichzelf dat hij niet al direct heeft gezegd dat voor de zekerheid de gaswinning in elk geval niet omhoog mocht. ,,Als ik opnieuw kon doen, had ik dat moeten zeggen.’’ Dat hij niet direct ingreep, was volgens hem omdat ‘de informatie ontbrak om zo’n ingrijpend besluit te kunnen nemen'.