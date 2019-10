Oud-minister Opstelten erkent: Ik zat fout in bonnetjesaffaire

Na drie jaar te hebben gezwegen over zijn aftreden als VVD-minister van Justitie en Veiligheid doorbreekt Ivo Opstelten zijn zelfverkozen stilte. Hij geeft toe fouten te hebben gemaakt in de bonnetjesaffaire die uitmondde in zijn aftreden.

In een vandaag te verschijnen biografie Opstelten, een leven in het openbaar bestuur zegt de liberaal dat hij ‘fouten maakte’ in de zaak rond crimineel Cees H. en de kwestie ‘totaal heeft onderschat’.

Reeks blunders

De affaire leidde tot de val van drie bewindspersonen. Opstelten erkent dat hij een reeks blunders beging. Zo negeerde hij adviezen van ambtenaren om niet te speculeren over de kwestie. Ook rekent hij het zich aan dat hij te weinig deed om het bonnetje te vinden.

In maart 2014 onthulde Nieuwsuur dat Fred Teeven in zijn tijd als officier van justitie een deal maakte met crimineel Cees H. Dat was om na de strafzaak H.’s criminele vermogen terug te krijgen.

Onduidelijk was niet alleen of de deal in de haak was, maar ook de hoogte van het bedrag dat ermee gemoeid was, bleek ongewis. De onderliggende documenten, het ‘bonnetje’, waren aanvankelijk onvindbaar.

Exact bedrag

Hoewel nog onbekend was welk exact bedrag met die schikking was gemoeid, rekende Opstelten in een Kamerdebat uit het hoofd voor wat dit geweest moest zijn. Dat bleek later bij lange na niet te kloppen. Hij zegt daar nu over dat dit ‘enorm stom was’. ,,Het was improvisatie. Ik wist de precieze bedragen helemaal niet en dat had ik gewoon tot in den treure moeten herhalen. In plaats daarvan ging ik de burgemeester spelen. Ik probeerde de boel te bezweren met het mantra dat het dit bedrag ongeveer moest zijn. Toen heb ik ook nog gezegd dat het een kwestie van vertrouwen was.’’

Als Opstelten thuis na het debat de voordeur opent, wacht hem een ontvangst van zijn vrouw. ,,Nou Stelten’’, zei Mariëtte tegen me, ,,dat was wel ongeveer het stomste wat je zeggen kon.” Opstelten daarop: ,,Dat begint mij inmiddels ook te dagen.’’