Oud-Syriëgezant: ‘Na een half miljoen doden zijn we straks weer terug bij af’

Meeste Nederlan­ders leggen donorkeuze (nog) niet vast, vooral Flevolan­ders willen organen niet afstaan

9:16 Meer dan de helft van de Nederlanders heeft niet vastgelegd of hij of zij organen wil afstaan na het overlijden. Sinds het voorstel voor de omstreden donorwet in februari 2018 werd aangenomen, heeft een half miljoen mensen zijn of haar keuze laten registreren. Van alle provincies willen inwoners van Flevoland het minst vaak orgaandonor worden.