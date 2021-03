Oud-verkenners door het stof: ‘Onze diepgevoelde excuses’

Dat melden de ex-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Het duo biedt excuses aan voor ‘een aantal fouten’, vooral het schrijven van ‘Omtzigt functie elders’ is een grote misser: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Omtzigt is een gekozen volksvertegenwoordiger. Het is vanzelfsprekend niet aan de verkenners om zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden. Dit is al met al zeer ongepast.”