​‘Ouderwetse cv-ketel verdwijnt vanaf 2021’

Nederlanders mogen vanaf 2021 geen ouderwetse, gasgestookte cv-ketel meer in hun huis plaatsen. De 350.000 cv-ketels die jaarlijks worden vervangen, mogen dan alleen nog worden ingeruild voor een hybride systeem, een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief.

Dat voorstel wordt vandaag gedaan door een brede klimaatcoalitie, bestaande uit vijftien energiebedrijven en milieuorganisaties. Een deel van die partijen zit ook aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord, waarmee de kans groot is dat dit voorstel in de praktijk wordt gebracht.



In 90 procent van de huizen zit nu nog een cv-ketel, gestookt op Gronings gas. Om het klimaatverdrag van Parijs te halen én de gaswinning in Groningen fors te verlagen, willen de partijen een nieuwe ‘rendementseis’ voor verwarmingsinstallaties invoeren. Dat betekent dat cv-ketels vanaf 1 januari 2021 niet meer volledig op gas mogen draaien.



Bij hybride ketels wordt nog wel voor een deel aardgas gebruikt. ,,De toepassing van hybride warmtepompen is inmiddels relatief eenvoudig”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI, de brancheorganisatie van installatiebedrijven. ,,De cv-ketel is straks alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.”

Door een tekort aan gas zijn alternatieven noodzakelijk.

Omscholing cv-installateurs

Omdat er veel haast is, willen de bedrijven met spoed werk maken van het verbeteren en goedkoper maken van (hybride) waterpompen. Een losse hybride waterpomp kost nu 3.500 tot 5.000 euro. UNETO-VNI is bereid om de 30.000 cv-installateurs zo snel mogelijk bij te scholen. Ook pleiten de partijen voor nieuwe financieringsregelingen, zodat iedere huiseigenaar kan overstappen op een duurzame verwarmingsinstallatie.



,,Het stellen van een verplichtende maatregel is nodig om sneller te schakelen naar duurzame energie”, zegt directeur Anna Schoemakers van Greenpeace. ,,Een nieuwe traditionele cv-ketel is een kat in de zak voor de particulier, dat moet je niet meer willen.”



Als de 350.000 cv-ketels die jaarlijks aan vervanging toe zijn per 2021 voor hybride systemen worden ingeruild, scheelt dat tot en met 2030 zo’n 13 miljard kubieke meter gas en 17 megaton aan CO2-uitstoot. Dat is een derde van de 41 megaton die het kabinet in die periode moet besparen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Breed gedragen voorstel

Het voorstel – een initiatief van organisatiebureau Berenschot – wordt onder meer gesteund door Essent, Eneco, Gasunie, Milieudefensie en de belangenorganisatie van ketelfabrikanten (VFK). Eind vorig jaar stelden regeringspartijen D66 en CDA al voor om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de ouderwetse cv-ketel. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet toen weten dat hij ging onderzoeken hoe de cv-ketel kan worden afgeschaft.