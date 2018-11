OV-bedrijven worstelen met boerkaverbod

,,Wij zijn voor handhaving afhankelijk van de politie”, zegt secretaris Arjan Vaandrager van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), dat namens negen grote ov-bedrijven spreekt. ,,Wat als de politie hieraan geen prioriteit geeft, zoals burgemeester Halsema van Amsterdam nu al heeft gezegd? Wanneer de politie niet komt opdagen, kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid van ov-personeel.”

Verbod vanaf juli

Het kabinet wil dat per 1 juli 2019 het boerkaverbod voor openbaar vervoer, scholen en zorginstellingen van kracht wordt. Dit gebeurt na overleg met de verschillende sectoren. ,,Bij dat overleg, dat nu gepland staat in januari, leggen wij onze zorgen over de uitvoerbaarheid op tafel”, zegt Vaandrager.

Hij spreekt van ‘een groot verschil’ tussen ov en andere instellingen. ,,Scholen en ziekenhuizen zijn gebouwen waar altijd wel portiers of conciërges aanwezig zijn die in actie kunnen komen. Maar in het openbaar vervoer heb je te maken met rijdende bussen, treinen en trams. Het is lastig om voertuigen stil te gaan zetten.”

Vakbond sceptisch

Ook vakbond FNV voorziet problemen. ,,Het is niet aan buschauffeurs om het boerkaverbod te handhaven”, vindt FNV-woordvoerder Ron Sinnige. ,,Zij zijn er om mensen van A naar B te vervoeren. Iemand aanspreken op het niet hebben van een kaartje is heel wat anders, dat gaat over je taak als vervoerder. Het boerkaverbod heeft daar niets mee te maken.”

Burgemeester Halsema herhaalde gisteren dat handhaven van het boerkaverbod in de hoofdstad geen prioriteit krijgt. Politie en het Openbaar Ministerie steunen haar daarin, zegt ze. Het gemeentelijke vervoerbedrijf GVB geeft volgens Halsema aan ‘geen mensen uit de tram te gaan halen’. Ook Rotterdam en Utrecht hebben laten weten dat handhaving van het boerkaverbod geen prioriteit krijgt.

Volledig scherm De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verantwoordt zich in de gemeenteraad voor haar uitspraken over het niet handhaven van het boerkaverbod. © ANP