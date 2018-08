Overheid biedt hulp aan boeren na aanhoudende hitte

Denk: Journalis­ten maakten geheime opnames, hek is van de dam

1 augustus Is het toegestaan dat journalisten in het geheim een geluidsopname maken van een politicus op zijn fractiekamer? Daarover diende vanmiddag een kort geding in de Amsterdamse rechtbank tussen politieke partij Denk en omroep BNNVARA. Verslaggever Edwin van der Aa twittert vanuit de rechtszaal. Zijn tweets staan onder dit artikel.