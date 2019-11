Öztürk over omstreden ‘moord’-uitspraak: Ik werd verkeerd begrepen

Denk-Kamerlid Selcuk Öztürk ontkent dat hij heeft gezegd dat Nederlandse militairen ‘willens en wetens’ onschuldige burgers in Irak hebben vermoord. Dinsdag sprak Öztürk tot woede van de Tweede Kamer over ‘moord’ in het debat over Iraakse burgerslachtoffers door een Nederlandse luchtaanval.

In het debat over de defensiebegroting wilde Öztürk zijn uitspraken ‘rechtzetten’. ,,Het is verkeerd begrepen.” Die uitleg komt nadat De Telegraaf meldde dat advocaat Michael Ruperti namens een groep van 250 mensen - onder wie oud-Landmachtgeneraal Mart de Kruif - aangifte wil doen tegen het Denk-Kamerlid. Zij vinden de kwalificatie moord ‘diep onjuist’.

Recht praten

Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil Öztürk zijn ‘foute opmerkingen’ enkel ‘recht praten’ nu er vervolging dreigt. ,,De uitspraak is gisteren zeker gedaan, meerdere keren.”

Öztürk bestrijdt dat en zegt niet in strafrechtelijke termen over moord te hebben gesproken. ,,Ik heb alleen de gevoelens van de mensen daar willen verwoorden.” Hij biedt aan in gesprek te gaan met de F-16-vliegers die hem ‘verkeerd hebben begrepen’.