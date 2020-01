Partij Sylvana Simons doet nieuwe gooi naar Kamerzetel: ‘Kom aan de macht met BIJ1'

EU-parlementa­riër Annie Schreijer door hartklach­ten geveld

24 januari Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is wegens hartklachten voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De 66-jarige politica blijkt vorige week tijdens een plenaire zitting in Straatsburg met zware hartritmestoornissen in een lokaal ziekenhuis te zijn opgenomen en is inmiddels thuis in Twente om te herstellen.