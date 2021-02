Partij van ex-FVD'er Henk Otten doet niet mee aan verkiezing

Verkiezin­gen kunnen doorgaan: in tenten en ‘dri­ve-throughs’

27 januari De Tweede Kamerverkiezingen in maart kunnen gewoon doorgaan. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). De meeste gemeenten hebben geschikte stemlocaties gevonden. Zo kan er in tenten en in speciale ‘drive-throughs’ voor auto’s worden gestemd.