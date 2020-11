Partij voor de Dieren: een miljoen nieuwbouwhuizen op landbouwgrond

VIDEO Verbijste­ring om ho­mo-uitspraken Arie Slob: ‘Deze minister is echt helemaal de weg kwijt’

10 november Binnen de homogemeenschap en daarbuiten is vol ongeloof gereageerd op de uitspraken die minister Arie Slob (Onderwijs) gisteren in de Tweede Kamer heeft gedaan. Volgens de oud-partijleider van ChristenUnie mogen reformatorische scholen homoseksualiteit afkeuren, als ze tenminste toezien op een veilig leerklimaat voor alle leerlingen. Onbegrijpelijk, vindt het COC. ,,Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie”, stelt voorzitter Astrid Oosenbrug.