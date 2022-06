Partijen vervuilen de rol van de Eerste Kamer

Nu er in de Tweede Kamer twintig partijen zitten en het door de versplintering van het politieke landschap negen maanden duurde voor er na de verkiezingen een werkbare meerderheidscoalitie kon worden gevormd, is het toe te juichen dat partijen samenwerking zoeken. PvdA en GroenLinks gaan nog niet fuseren. Maar ze zetten wel een eerste stap door volgend jaar na de verkiezingen voor de Provinciale Staten een gemeenschappelijke fractie in de Eerste Kamer te vormen.



En dat wringt. De Eerste Kamer wordt niet rechtstreeks gekozen. We stemmen volgend jaar op leden van de Provinciale Staten voor beleid dat de provincie aangaat, zoals bijvoorbeeld de vraag waar woonwijken komen. Het zijn vervolgens de leden van de Staten die de Eerste Kamer samenstellen. Ooit is dat zo bedacht omdat de Eerste Kamer geen politieke rol heeft. Het orgaan beoordeelt wetten die door de wel rechtstreeks gekozen Tweede Kamer zijn aangenomen op uitvoerbaarheid en rechtsstatelijkheid.