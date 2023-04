Partijen vrezen verkeerde besteding van stikstofmiljarden: ‘Minister is de enige beheerder’

Kijk debat liveIn de Tweede Kamer is twijfel of de ruim 24 miljard euro, bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen, wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is. Vooral linkse partijen vinden dat de wet voor het stikstoffonds niet duidelijk genoeg is wat er wel en niet van gefinancierd mag worden. Maar ook breder leven zorgen, bijvoorbeeld als het gaat om controle op de uitgaven.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met stikstofminister Christianne van der Wal over de 24 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van de stikstofcrisis. Het dossier staat onder grote politieke spanning, nadat het CDA aankondigde opnieuw te willen onderhandelen over 2030 als deadline.

VVD-Kamerlid Thom van Campen, die samen met GroenLinks-Kamerlid Bromet onderzoek deed naar de wet, wil aandacht voor controle op de uitgaven vanuit het fonds. Stikstofminister Christianne van der Wal is de enige beheerder van het fonds en hoeft zich niet verplicht te laten adviseren.

Namens de voltallige Kamercommissie van Landbouw vraagt Van Campen om voldoende informatie, zodat de Kamer de uitgaven kan controleren. In het verleden ging dit vaker mis: de Algemene Rekenkamer heeft talloze keren het kabinet berispt omdat het onvoldoende inzage gaf aan de Kamer.

Nog geen twee weken na het laatste, zware stikstofdebat - dat de coalitie en het kabinet met politieke krassen moesten bekopen - debatteert de Tweede Kamer weer over het gevoelige dossier. Dit keer gaat het over de goedkeuring van het stikstoffonds, goed voor maar liefst 24,3 miljard euro tot en met 2035. Het geld is bedoeld voor maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.

De coalitiepartijen lijken nu vooral geen herhaling van het vorige stikstofdebat te willen. Toen ging het urenlang over de deadline van 2030 of 2035. Het debat eindigde met een diep verdeelde coalitie, en een motie van wantrouwen tegen het kabinet die steun kreeg van vrijwel de hele oppositie. Nu is het volgens de ChristenUnie “niet aan de orde om te dimdammen over een jaartal”, en ook Van Campen vindt dat de discussie wordt “vervlakt” door de focus op jaartallen.

Waar de kloof tussen het CDA en D66 toen gapend leek, benadrukken Kamerleden van coalitiepartijen nu meer op één lijn te zitten, zij het schoorvoetend. CDA-Kamerlid Derk Boswijk bijvoorbeeld geeft aan ‘best blij’ te zijn als hij het coalitieakkoord nog eens leest.

De coalitie had zich duidelijk voorgenomen om zich niet uit elkaar te laten spelen. Al heeft de oppositie daar geen boodschap aan. Vooral het CDA moet het ontgelden. Zo is het volgens PvdA-Kamerlid Joris Thijssen ‘het CDA dat het land gijzelt’. ,,Zorg ervoor dat bouwers kunnen bouwen, boeren kunnen boeren en bestuurders kunnen besturen.’’

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt dat de CDA’er komt met ‘een huilverhaal’. Het is volgens haar niet terecht dat hij klaagt over de discussie die in het land is ontstaan over de datum waarop de stikstofdoelen bereikt moeten zijn, omdat het CDA zélf in een interview aankondigde dat 2030 niet heilig was. Zij krijgt bijval van Esther Ouwehand, die het CDA ‘de grote verstoorder’ noemt.

BBB-leider Caroline van der Plas wil weten waar het CDA nu op koerst: 2030 of 2035 als jaartal waarbinnen de stikstofdepositie moet zijn gehalveerd? Boswijk liet dat in het midden. Het CDA-Kamerlid verdedigde zich door te zeggen dat niet opnieuw de ‘fout’ gemaakt moet worden dat in politiek Den Haag wordt bepaald welke doelen de provincies en regio’s moeten behalen. Ook verwees hij naar de uitspraak van stikstofbemiddelaar Johan Remkes die sprak over ‘de oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen’. ,,Waar komt die wanhoop in de ogen van de mensen vandaan? Dat is doordat hier in Den Haag telkens wordt gesproken over een dwingende deadline’’, aldus het Kamerlid.

Of de wet door de Tweede en daarna ook de Eerste Kamer heen komt, is nog niet zeker. In de coalitie van VVD, D66, CU en CDA is vooralsnog weliswaar steun voor het stikstoffonds. Al waarschuwt ChristenUnie-Kamerlid Grinwis wel dat hij wil niet wil dat alleen de belastingbetaler een bijdrage levert aan de transitie van de landbouw. Hij wil dat ook andere partijen - denk aan banken en veevoerbedrijven - een financiële bijdrage gaan leveren.

GroenLinks en de PvdA, die de coalitie in de senaat aan een meerderheid kunnen helpen, willen de wet in deze vorm niet steunen. Zij eisen dat alleen plannen die álle doelen verbeteren geld krijgen. Ook moet 2030 als deadline voor de stikstofdoelen in de wet voor het fonds worden opgenomen, en willen zij dat de minister van Financiën mede-beheerder wordt van het fonds.

Ook BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas - die nu met slechts één zetel in de Tweede Kamer zit, maar straks 16 of 17 van de 75 senaatszetels haalt in de Eerste Kamer - kan het kabinet aan een meerderheid helpen. Maar haar wensen zijn radicaal anders dan die van het linkse blok: 2030 moet als deadline van tafel en gedwongen uitkoop van boeren is uit den boze. Het kabinet lijkt dus een keuze te moeten maken. Na het meireces wordt er over de moties gestemd.

