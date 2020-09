Partijen: wekelijks politiek vragenuurtje ook in gebarentaal

Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer, de grote debatten na Prinsjesdag en het slotdebat voor de verkiezingen moeten in gebarentaal uitgezonden worden. Dat vinden D66, PvdA en de ChristenUnie. De partijen vragen het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer hierover afspraken te maken met de publieke omroep.

De Kamer debatteert vandaag over het voorstel om gebarentaal officieel als taal te erkennen. Dat zorgt er onder meer voor dat de overheid bij belangrijke persmomenten een gebarentolk moet inzetten. Dit gebeurt al bij de persconferenties over de coronamaatregelen. Zo leerden veel Nederlanders tolk Irma Sluis kennen, die de persconferentie vaak vertaalde. Maar volgens de partijen moeten ook andere belangrijke politieke momenten in gebarentaal worden uitgezonden.

,,Dove en slechthorende mensen moeten volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving en de democratie is een onlosmakelijk onderdeel van die samenleving,” zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,Op deze manier laten we als politiek zien dat we het grote belang van de Nederlandse Gebarentaal voor de dovengemeenschap écht erkennen.’’

Prinsjesdag

,,De democratie is van ons allemaal’’, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ,,We willen dat iedereen mee kan doen. Dan is het ook aan ons om het goede voorbeeld te geven. Laten we daarom ook het vragenuurtje en Prinsjesdag tolken.’’ PvdA'er Kirsten van den Hul stelt vast dat ‘nog veel te veel doven en slechthorenden tegen drempels aanlopen’. ,,Dat kan en moet beter. Want iedereen moet kunnen zien hoe hun stem wordt vertolkt in het parlement.’’

