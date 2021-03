Peilingen zaten er mijlenver naast: D66 kreeg vijf zetels te weinig, Forum drie

Dat blijkt uit een analyse van de verschillen tussen de polls van EenVandaag, Kantar/TNS-Nipo, I&O Research en Maurice de Hond aan de ene kant, en de voorlopige prognose van het ANP aan de andere kant, die gemaakt is nadat 88 procent van de stemmen is geteld. Zowel D66 als Forum werden door alle vier de peilers fors onderschat. Ook VVD (34 in plaats van 36) en JA21 (2 in plaats van 4) kregen van de opiniepeilers minder dan in de stembus.