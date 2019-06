Pensioenakkoord zo goed als rond, AOW-leeftijd minder snel omhoog

VideoDe onderhandelaars over een nieuw pensioenstelsel zijn het eens geworden over een pensioenakkoord. Vakbond FNV zal echter pas instemmen als ook de achterban groen licht geeft, melden ingewijden. FNV-voorzitter Han Busker zei eerder vanmiddag al ‘eerst met de leden’ te willen praten. Als die 'ja’ zeggen wordt het akkoord morgen gepresenteerd.

Busker zal zijn achterban vooral moeten zien te overtuigen met een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een harde eis van de FNV. Niet alleen blijft die de komende twee jaar op 66 jaar en vier maanden, ook zal die AOW-leeftijd in de toekomst minder hard stijgen: voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven hoeven mensen straks niet een vol jaar maar acht maanden langer door te werken. Het kabinet is bereid daar vier miljard euro per jaar voor vrij te maken. Vorig jaar was de regering daar nog niet toe bereid en liepen de onderhandelingen stuk.

Zware beroepen

Ook denkt het kabinet een manier te hebben gevonden om zware beroepen te ontzien. Er komt een regeling waarbij iedereen die dat wil drie jaar eerder kan stoppen met werken. In de praktijk zal die echter alleen aantrekkelijk blijken voor lagere inkomens. Instrument hiervoor is een vrijstelling op de zogeheten VUT-boete op bruto-inkomen tot minimumloon (circa 19.000 euro). Daarboven moet wel de volle mep worden betaald, waardoor vervroegd pensioen voor hogere inkomens een hoge en dus onaantrekkelijke heffing oplevert.

Ander twistpunt dat is beslecht is de pensioenopbouw voor zzp’ers. Hier komen meer mogelijkheden voor, maar deelname aan zo'n regeling blijft vrijwillig, zoals het kabinet wilde. Daarnaast komt er echter een verplichte basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Zzp’ers kunnen daar alleen aan ontkomen als zij kunnen aantonen dat zij zelf over voldoende middelen beschikken om inkomensverlies door bijvoorbeeld ziekte kunnen opvangen.

Pensioenstelsel

In ruil voor de toezeggingen aan de vakbonden gaan zij akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel, waarbij pensioenen minder gegarandeerd zijn en pensioenfondsen lagere buffers mogen aanhouden. De vraag is nog wel in hoeverre dreigende kortingen helemaal van tafel zijn: sommige fondsen staan er zo slecht voor dat ze zelfs in een nieuw stelsel over te weinig vermogen beschikken.

Een ander grote hervorming die het kabinet graag wilde doorvoeren is de afschaffing van de doorsneepremie. Daardoor betalen jongeren op dit moment in verhouding te veel premie en oudere werknemers juist te weinig. In tijden dat Nederlanders nog veertig jaar voor dezelfde baas werkten was die doorsneepremie nooit een probleem: aan het einde van de carrière kwamen de premiebetalingen vanzelf in evenwicht. Maar wie op zijn veertigste zijn baan opzegt om zzp’er te worden heeft juist al die jaren te veel betaald, zonder daarvoor extra pensioenopbouw te krijgen. Van die praktijk wilde het kabinet graag af.

De vraag is nog wel hoe de afschaffing van de doorsneepremie wordt gecompenseerd. Vooral veertigplussers moeten vrezen voor een flink pensioengat als zij geen compensatie krijgen. Tegelijkertijd zijn ouderen bang dat indexatie van pensioenen opnieuw uitblijft en vrezen werkenden dat de premies omhoog gaan.

Torentje

Onderhandelaars van vakbonden en werkgevers troffen elkaar vanmiddag voor overleg in het gebouw van de Sociaal Economische Raad. Ook minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees schoof daarbij aan.

De hoofdrolspelers gaven na afloop geen krimp. Koolmees zei bij het verlaten van het SER-gebouw dat hij een 'leuke meeting’ had gehad. Hij vervolgde zijn weg naar het Binnenhof, om daar te spreken met de fractie van 50PLUS. Eerder op de dag had hij al een gesprek met de leiders van PvdA en GroenLinks, in het Torentje van minister-president Mark Rutte.