Pensioenbazen zien hun salaris stijgen

Ook bij de grote pensioenfondsen zelf liggen de salarissen van directeuren veelal boven de balkenendenorm, die in 2018 op 187.000 euro lag. Zo toucheerde Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW vorig jaar 272.000 euro, 2,6 procent meer dan het jaar ervoor. Inge van den Doel van PMT streek volgens het jaarverslag 268.009 euro op. De relatief grootste stijging van het salaris was voor PME-directeur Eric Uijen, die er in 2018 4,8 procent op vooruit ging en uitkwam op 252.263 euro, exclusief de kosten van een leaseauto.



SP-Kamerlid Bart van Kent snapt niet dat directeuren van fondsen die met kortingen worden bedreigd hebben ingestemd met een hoger salaris. ,,Ik zou me de ogen uit de kop schamen als ik er geld bij zou krijgen terwijl van deelnemers het pensioen al jaren niet is verhoogd.”



Omdat in de pensioensector geld van werknemers en werkgevers wordt beheerd en er geen sprake is van risico op verlies voor eigen rekening is het volgens Van Kent logisch dat bestuurders onder de balkenendenorm worden gebracht. ,,De wet is eerder al uitgebreid, waardoor bestuurders in de zorgsector en bij woningcorporaties er nu ook onder vallen. De pensioensector kan prima aan dat rijtje worden toegevoegd”, aldus Van Kent.