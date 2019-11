‘Pensioenkortingen in 2020 grotendeels van de baan’

Koolmees is naar verluidt bereid de regels zo aan te passen dat pensioenfondsen die op 31 december een dekkingsgraad van 90 procent of hoger hebben niet hoeven te korten. Dit zou betekenen dat de metaalpensioenfondsen PME en PMT de pensioenen niet hoeven te verlagen, mits hun dekkingsgraad de komende anderhalve maand niet dramatisch verslechtert. Beide fondsen hebben momenteel een actuele dekkingsgraad van 93,4 en 94,6 procent. Een aantal kleinere fondsen staat er echter zó slecht voor dat voor hen korten waarschijnlijk onvermijdelijk zal zijn.

Koolmees wil de regels tijdelijk aanpassen om ervoor te zorgen dat er draagvlak blijft voor het nieuwe pensioenstelsel dat op dit moment wordt uitgewerkt, zo bevestigen bronnen die betrokken zijn bij het politieke overleg met sociale partners. Wel moeten zijn collega’s in het kabinet nog instemmen met het uitstel. Waarschijnlijk wordt het besluit komende dinsdag aan de Kamer meegedeeld, vlak voor het pensioendebat dat die week gehouden wordt.

Middenweg

Werknemers en werkgevers hadden eerder al aangedrongen op twee jaar uitstel van de kortingen, om rust te creëren. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks sloten zich vanmorgen bij die eis aan, waardoor de politieke steun aan het zwaarbevochten polderakkoord dat in juni werd gesloten Koolmees dreigde te ontglippen. De regeringspartijen zijn voor steun in het parlement van een van deze partijen afhankelijk.

Met een jaar uitstel kiest Koolmees voor een middenweg, waarbij hij tegelijkertijd druk houdt op de polder om afspraken te maken over het nieuwe pensioencontract. Dat biedt minder zekerheid over hoeveel pensioen deelnemers later krijgen. Daar staat tegenover dat er eerder geïndexeerd of gekort kan worden en fondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden.

Knot

Dat GroenLinks en PvdA hun inzet verhoogden komt Koolmees niet per se slecht uit, stelt een betrokkene. De minister vindt pensioentoezichthouder De Nederlandsche Bank tegenover zich. President Klaas Knot heeft eerder gezegd dat de pensioenkortingen niet langer uitgesteld moeten worden. ,,Het voortdurend niet korten is een duidelijke maatregel die ten faveure van oudere generaties is en ten koste gaat van jongere generaties’’, stelde hij. Door erop te wijzen dat jongere pensioendeelnemers óók baat hebben bij uitstel, omdat anders de premies omhoog moeten of de pensioenopbouw verslechtert, heeft Koolmees een verhaal voor zowel jong als oud, is de gedachte.

Volgens de huidige regels moeten pensioenfondsen onvoorwaardelijk korten omdat ze al vijf jaar op rij een te lage dekking ten opzichte van hun pensioenverplichtingen hebben. Met een jaar uitstel krijgen deze fondsen meer lucht. Volgens betrokkenen is het voor Koolmees veel makkelijker geworden om respijt te geven doordat afgelopen maand de rente iets is gestegen. Ook de aandelenkoersen gingen crescendo. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn door die ontwikkeling flink opgeknapt, waardoor de noodzaak voor kortingen kleiner is geworden.