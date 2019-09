Piet Fortuin nieuwe voorzitter van vakbond CNV

‘Desnoods gaan we de ingrediën­ten voor medicijnen hier produceren’

23 september Minister van Medische Zorg Bruno Bruins is klaar met eindeloze praatsessies over de oplopende geneesmiddelentekorten. Hij wil dat EU-lidstaten desnoods zelf grondstoffen voor medicijnen gaan leveren, zodat medicijngebruikers niet langer lijden onder de haperende productie in landen als China en India.