Plastic verpakkingen gaan in de ban: ‘Ook voor de patatbakker wordt het lastig’

,,Dit gaat verpakkingsland beheersen’’, zegt Roland ten Klooster, hoogleraar packaging design and management aan de Universiteit Twente, over de voorgenomen van de Europese Commissie. ,,Het zijn simpele voorstellen die enorme gevolgen zullen hebben.’’

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde vandaag plannen om de almaar groeiende afvalberg een halt toe te roepen. De hoeveel verpakkingsafval per EU-burger moet in 2040 15 procent lager zijn dan in 2018. Maar daar moet flink wat voor gebeuren, en het zijn stappen waar bedrijven niet op zullen zitten te wachten.

Allereerst een verbod op te grote dozen van webshops. Nu wordt uit gemak vaak een standaardmaat doos gebruikt voor spullen die aan huis worden geleverd, maar daarin mag straks nog maar veertig procent loze ruimte zitten. Hotels mogen hun shampoo’s niet meer in mini-flesjes verpakken, en restaurants mogen jam of pindakaas ook niet meer in mini-verpakkingen aan klanten serveren.

Timmermans gaat ook de strijd aan met wegwerpbekers van koffiebarretjes. Koffiemelk in cupjes of melkpoeder in zakjes? Die worden verboden. Net als zakjes ketchup en mayonaise bij een frietzaak.

Koffie to go in eigen beker

Ook bierfabrikanten moeten aan de bak: over zeven jaar moet tien procent van de bierflesjes hervulbaar zijn. In 2040 moet het gaan om twintig procent. Wie een koffie voor onderweg haalt, moet dat met eigen beker doen. Een soortgelijk probleem geldt voor een frietje voor onderweg: het plastic bakje gaat in de ban.

De oplossing van een kartonnen bakje is nog niet zo makkelijk, zegt Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituur voor Duurzaam Verpakken. Consumenten zullen de veranderingen gaan merken: koffie moet worden gedronken uit een eigen beker, een koffiecup is straks van recyceble materiaal. ,,En je zult je frietje moeten opeten bij de frituur, of in herbruikbaar bakje moeten meenemen. Maar dat is nog niet zo makkelijk: kartonnen bakjes hebben een beschermend laagje van plastic nodig. Ook dat ziet de commissie nu als een ongeschikt product. Het wordt lastig voor de patatbakker’’, aldus Bruines.

‘Zonder regels verandert er weinig’

Met zijn organisatie helpt hij bedrijven met duurzame verpakkingen. Grote bedrijven als Heineken en Albert Heijn kloppen bij hem aan, maar ook MKB-ers. ,,Over het algemeen zijn zij niet zo blij met nieuwe regels. Maar aan de andere kant: zonder regels gebeurt er soms te weinig. Soms zijn regels nodig om paal en perk te stellen, maar leuk vinden ze het nooit.’’

Toch ziet Bruines al goede initiatieven: op kleine frisdrankflessen blijven de doppen aan vast zitten, zodat ze niet in de natuur belanden. En in Nederland hebben kleine flesjes inmiddels ook statiegeld. Producenten van schoonmaakmiddelen experimenteren ook met hervulbare systemen: cif won onlangs een prijs met een navulcup. ,,Je mengt die thuis met water, waarna je het vertrouwde schoonmaakmiddel krijgt. Je hebt op die veel minder verpakking nodig. We vervoeren vaak heel veel water in verpakkingen.’’

En toch is ook Bruijnes op zijn hoede. ,,Kijk bijvoorbeeld naar die mini-verpakkigen voor pindakaas bij hotels. Stel, hotels moeten gaan werken met schaaltjes, wat doe je met de pindakaas die overblijft? Die moeten ze weggooien want het is niet geschikt voor de volgende klant. Dat is een mogelijk nadeel, dat er meer voedselverspilling komt.

Hetzelfde geldt folie rondom komkommers, waar altijd veel discussie om is. ,,Dat folietje is bedoeld om vers te houden, zeker als ze uit verre landen komen. Maar wij willen het hele jaar komkommers eten.’’

Aan zichzelf te danken

Ook Ulphard Thoden van Velzen, onderzoeker verpakkingstechnologie en recycling aan de Universiteit van Wageningen, is er van overtuigd dat de plannen uit Brussel veel zullen veranderen. ,,Er wordt nu een omgekeerde prullenbak omgegooid met allemaal voorstellen en maatregelen aan de industrie gepresenteerd. Maar dat hebben ze over zichzelf afgeroepen door alsmaar te willen groeien en maatregelen al jarenlang vertragen. Nu zijn ze boos, en dan is dit wat je krijgt.’’

Hij denkt dat veel innovaties mogelijk zijn; neem bijvoorbeeld de komkommer zonder folie: ,,De supermarkt kan ‘m achter een schot leggen om de luchtvochtigheid perfect te houden. Het is allemaal mogelijk, maar het gaat veel geld kosten.’’

Een Albert Heijn in Rotterdam opende begin dit jaar al een muur met verpakkingsvrije producten:

