Plotseling vertrek premier Nieuw-Zeeland 'voorbeeld voor andere politici'

Nareisbe­per­king voor gezinsle­den vluchtelin­gen opgeschort om 'nodeloze procedures te voorkomen’

De veelbesproken nareisbeperking voor de gezinsleden van erkende vluchtelingen wordt voor nieuwe besluiten tijdelijk opgeschort. Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Er lopen tal van zaken tegen het besluit om gezinsleden van statushouders pas later een visum te geven.

11 januari