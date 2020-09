Polderend de coronacrisis door: ‘Eigenlijk hebben we 17 miljoen virologen in dienst’

interview Wopke Hoekstra blies zijn huwelijk wél af: ‘Dat leek toch logischer’

19 september Minister Wopke Hoekstra van Financiën toog deze week misschien wel voor het laatst met zijn koffertje naar de Tweede Kamer. In zijn Miljoenennota loopt de staatsschuld enorm op. Wat jarenlang slecht was, heet nu opeens ‘prudent’. Maar het moet, stelt de CDA’er. ,,We moeten van de ene oever naar de andere.”