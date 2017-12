Politici bakkeleien over geld voor partijen

De partijen waren verzameld op de bovenetage van het Haagse café Millers om te worden bijgepraat over nieuwe regels die eraan zitten te komen over hoe partijen aan geld komen, zowel door subsidie van de overheid als via particuliere giften. Wat twee weken geleden begon als een gezapige bijeenkomst met partijvoorzitters en andere afgevaardigden, ontaardde uiteindelijk in tirades, snerende opmerkingen en verwijten over en weer. Vooral Thierry Baudet van Forum voor Democratie eiste een hoofdrol op, evenals Selçuk Öztürk van Denk.



Baudet toonde zich volgens meerdere aanwezigen luidkeels verbolgen over het feit dat een door het kabinet ingestelde commissie wil dat ook lagere giften voortaan sneller openbaar moeten worden gemaakt. Nu mogen donateurs nog anoniem blijven als ze minder dan 4.500 euro geven. ,,Daar kun je net met een paar man fatsoenlijk van uit eten!,’’ riep Baudet volgens de getuigen uit. Hij wil juist ruim baan voor anonieme gevers.