Politicus in Brussel, hoe vertel je dat op feestjes? Drie Europarlementariërs aan het woord

Kamer fluit Amsterdam terug: ‘Wij gaan over autoplan­nen’

3 mei De plannen van Amsterdam om vanaf 2030 in de stad alleen nog maar elektrische auto‘s toe te staan, stuiten voornamelijk op verzet bij de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ook links is kritisch. Vooral het weren van vervuilende benzineauto‘s blijkt tegen het zere been.