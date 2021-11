Politie: inzet leger onvermijdelijk bij code zwart in ziekenhuizen

GGD verwacht 85 coronabe­smet­tin­gen op vluchten uit Zuid-Afri­ka

Ongeveer 85 van de ongeveer 600 passagiers die vandaag in twee toestellen van de KLM in Nederland zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, gaan naar verwachting positief testen op corona. Dat laat de GGD Kennemerland weten. Zij zullen in isolatie in een hotel moeten.

0:43