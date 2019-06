Politie wil plek op Veteranendag: Wij verlaten ook huis en haard om te helpen

Voormalig CDA-lei­der: abortus ‘na avondje stappen’ voor eigen rekening

26 juni Financiële gevolgen van een liberale leefstijl worden veel te gemakkelijk op het bordje van de overheid gelegd, vindt CDA-prominent Elco Brinkman. ,,Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of de gemeenschap moet komen?”, zegt hij in een interview.