Politiek topoverleg over exploderende gasprijzen: ‘Grote groep moet korting energiefactuur krijgen’

De politici praten over maatregelen die de stijgende energierekening kunnen dempen. Afgelopen week zijn al diverse scenario's besproken om huishoudens tegemoet te komen. Het kabinet kijkt naar een prijsplafond als gevolg van exploderende gastarieven door de oorlog in Oekraïne.

Een optie daarvoor is om het oude prijspeil (van voor de oorlog in Oekraïne) te hanteren voor een gemiddelde hoeveelheid stroom en gas per gezin. Wie veel meer verbruikt, betaalt dan wel de huidige, hogere prijzen. ,,Als je ook je sauna en je zwembad verwarmt, betaal je meer", aldus deze bron. Wel is het de vraag in hoeverre deze regeling nog dit jaar in te voeren valt.