Politiek verdeeld over nut nieuwe staking in onderwijsland

Vanmorgen werd bekend dat het Nederlandse onderwijs plat gaat. Een nationale actieweek van de vakbeweging eindigt op vrijdag 15 maart met een landelijke staking van basisscholen tot universiteiten, de eerste keer dat het verzet zo breed in onderwijsland tot uiting komt.



Kamerlid Paul van Meenen (D66) begrijpt de boodschap van de bonden: er moet veel worden geïnvesteerd in onderwijs, specifiek in leraren. Meer salaris en lagere werkdruk zijn belangrijke doelen.



Van Meenen: ,,Er komt deze kabinetsperiode 2 miljard structureel bij. En dat is voor ons niet genoeg, we hebben al honderden miljoenen extra bij kabinet afgedwongen en dat blijven we ook proberen. Verder werkt D66 al aan een volgend verkiezingsprogramma, met nieuwe investeringen in het onderwijs.”



GroenLinks vindt dat het kabinet, net als D66, wel een heel creatieve optelsom maakt van alle losse investeringen in het onderwijs. ,,Voor ons is het vooral belangrijk dat alle onderwijssectoren nu samen actie gaan voeren. Wij gaan voor minder werkdruk, terugdraaien van eerdere bezuinigingen en meer waardering. Dat moet gebeuren in het hele onderwijs”, aldus Kamerlid Lisa van Westerveld.