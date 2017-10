Poolse loodgieter spijt Europa

De spreekwoordelijke Poolse loodgieter blijft een enorme splijtzwam in Europa. Ministers van de 28 lidstaten zijn al sinds vanmorgen in de slag om aan de vloed van spotgoedkope Midden- en Oost-Europeanen die met hun hongerloontjes ‘onze’ werknemers in zorg, bouwvakken, tuinbouw en wegtransport de WW in drukken, voor eens en altijd een einde te maken.

Drie rondes hebben de ministers van Sociale Zaken sinds vanmorgen al achter de rug, en nog steeds is het de vraag of er deze nacht uit het Raadsgebouw op de Kirschberg in Luxemburg witte rook opstijgt. Iedereen wil een akkoord, maar iedereen wil dat wel op zijn eigen voorwaarden. De Midden- en Oost-Europese landen willen een zo lang mogelijk uitzendduur (zeker 24 maanden) en ook zoveel mogelijk tijd (tot vijf jaar zelfs) voor de invoering. ,,Onze bedrijven moeten de tijd krijgen om kennis te nemen van de regels en om zich aan te passen”, aldus de Poolse minister.

West-Europa wil een korte uitzendduur, 12 maanden of minder, en een invoeringstermijn van twee jaar. Maar de echte breinkraker is: wat doen we met de truckers? Vallen die ook onder de herziening van de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn, of maken we voor deze bij uitstek zeer mobiele beroepsgroep straks aparte afspraken? En zo ja, wat dan in de tussentijd?

Akkoord

Quote Wij hebben al veel gegeven en krijgen bijna niks terug. De afgevaardigde van Hongarij bij de Eurotop Tijdelijk voorzitter Estland probeerde vandaag het dossier in brokken op te dienen en zo toe te werken naar een oplossing, maar de Oost-Europeanen trapten daar niet in. Mede namens Polen, Tsjechië en Slowakije sprak Hongarije aan het eind van de middag een stevige waarschuwing uit. ,,Iedereen moet een prijs betalen. Wij hebben al veel gegeven en krijgen bijna niks terug. Jullie kunnen doorgaan en ons overstemmen, maar dan zal Europa opnieuw verdeeld zijn.” Dat was eerder het geval toen een meerderheid van lidstaten de Midden- en Oost-Europeanen ruim twee jaar geleden de gedwongen spreiding van groepen asielzoekers uit Italië en Griekenland in de maag splitste. Dat leidde tot een regelrechte Oost/West-tegenstelling en behoorlijk verzuurde verhoudingen.

Nederland riep vanavond bij monde van Lodewijk Asscher iedereen op alles te doen voor een vergelijk, het is zijn laatste kans voor hij later deze week plaatsmaakt voor zijn opvolger. Hoewel er maar rond 2 miljoen gedetacheerde werknemers zijn voor kortdurende klussen (gemiddeld vier tot zes maanden), is het een probleem dat Europa veel schade toebrengt, omdat veel West-Europese werknemers de concurrentie op loon als oneerlijk zien en er Brussel de schuld van geven, dat zette immers de grenzen open.