Premier Rutte blij met brexitdeal: ‘Uitstekend nieuws’

Premier Mark Rutte reageert opgetogen op het nieuws dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een brexitdeal hebben gesloten. ,,Uitstekend nieuws dat na moeilijke onderhandelingen een akkoord is bereikt over een nieuw partnerschap’’, laat hij weten.

De deal is ‘van groot belang voor ons allemaal’, aldus Rutte. ,,We gaan het nu goed bestuderen.’’ Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt de brexitdeal ‘een mijlpaal’. Over de inhoud laat het Nederlandse kabinet zich nog niet uit. Het akkoord dat donderdagmiddag werd aangekondigd moet nog worden gelezen.

,,Ik wil EU-hoofdonderhandelaar Barnier, voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en hun teams bedanken voor hun onvermoeibare inzet’’, laat Blok weten. Hij en Rutte gaan de teksten nu ‘nauwkeurig’ bestuderen.

Quote Dit is ook belangrijk nieuws voor onderne­mers Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel Blok: ,,Nederland zal deze toetsen aan de Nederlandse belangen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren en de governance van het akkoord.’’ Het kabinet zal zo snel mogelijk een oordeel over het akkoord aan de Tweede Kamer sturen, zo meldt Blok.



De minister benadrukt dat de tijd dringt. ,,Per 1 januari 2021 gaan sowieso nieuwe regels gelden in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. Dit gaan ook ondernemers en burgers merken. Het is daarom van belang dat iedereen zich hier zo goed mogelijk op voorbereidt.’’

Ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is ‘blij dat er een brexitdeal is’. ,,Dat geeft duidelijkheid over de weg vooruit tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dit is ook belangrijk nieuws voor ondernemers.’’

Honderden pagina’s

PvdA-Europarlementariër Kati Piri zegt ‘opgelucht’ te zijn dat er op het allerlaatste moment een akkoord is bereikt. Maar of het een goed akkoord is, kan ze nog niet zeggen. ,,Het Europees Parlement staat klaar om details van honderden pagina’s wetteksten te bestuderen vóór goedkeuring.’’

Ook CDA-Europarlementariër Esther de Lange zegt 'grondig' te gaan kijken naar het akkoord. ,,Voor het CDA staan een gelijk speelveld, het beschermen van de interne markt en een werkbare oplossing voor de visserij voorop.''



,,Nu is het Europees Parlement aan zet’’, zegt ook Europarlementariër Liesje Schreinemacher van de VVD. ,,Waar we de tijdens de onderhandelingen voortdurend op hebben ingezet, wil ik nu terugzien in het akkoord. De bescherming van onze interne markt is daarbij een van de belangrijkste prioriteiten, naast goede afspraken over visrechten. Wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag.’’

,,Het Europees Parlement zal er zo snel mogelijk over stemmen”, aldus CDA’er De Lange. ,,Het werd afgelopen week met het verbieden van reizen uit het Verenigd Koninkrijk nogmaals pijnlijk duidelijk tot wat voor doemscenario’s een no-deal had kunnen leiden. Nu wordt een onnodige chaos aan de grens voorkomen. Het is daarom goed dat de deal al voorlopig ingaat.’’