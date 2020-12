Premier Rutte blikt terug: ‘Mijn moeder zei: Nou lekkere boel, Mark!’

Het was zondagavond 15 maart en de premier kreeg een standje van zijn moeder. Zoals elke zondag was Mark Rutte (53) - ‘man van gewoontes, inderdaad’ - bij haar op bezoek om samen te eten. Alleen had hij als minister-president net die avond alle horeca vanaf 18.00 uur gesloten, als onderdeel van de coronamaatregelen. ,,Ik haalde altijd wat Indisch, maar dat ging dus ook niet, want die zaak was even helemaal dicht.’’



Haar reactie? ,,Ja, mopperen...Dat viel helemaal verkeerd, haha. Ze zei: ‘Nou, lekkere boel, Mark.’ Ze was echt geïrriteerd. Serieus. Stond er ineens een Indiase prak van de supermarkt in plaats van de vaste gehaktballen van toko Batavia. Ik zei: ‘Ja, sorry, ik heb dat virus ook niet naar hier gehaald. Het mot effe’.’’