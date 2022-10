Premier Rutte en andere grote namen volgende week gehoord over Gronings gasdossier

Premier Mark Rutte en vicepremier Wopke Hoekstra moeten volgende week onder ede verklaren over hun rol in het Groningse gasdossier. De parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt, houdt volgende week de laatste openbare verhoren. Daarnaast voelt de commissie Shell-baas Ben van Beurden en NAM-chef Johan Atema aan de tand. Ook oud-ministers Eric Wiebes en Stef Blok worden gehoord, evenals staatssecretaris Hans Vijlbrief, die nu over mijnbouw gaat.

Wiebes en Hoekstra, die maandag worden gehoord, zijn geen onbekenden in de enquêtezaal. Zij werden al eens eerder gehoord over het toeslagenschandaal. Hoekstra wordt gehoord als minister van Financiën in Rutte-III, Wiebes omdat hij tussen 2017 en 2021 als minister van Economische Zaken over het Groningen-dossier ging. De VVD’er was niet altijd geliefd in Groningen, maar besloot wel de gaskraan sneller dicht te draaien.

Op woensdag wordt Atema gehoord. Hij is sinds 2018 de baas van de NAM. Donderdag zijn misschien wel de meest opvallende verhoren: in de ochtend is de beurt aan Shell-baas Van Beurden, in de middag staat premier Rutte opnieuw onder ede. Ook hij werd al tijdens de flitsenquête over het schandaal met de kinderopvangtoeslag gehoord.

De commissie legt op de laatste dag van de openbare verhoren haar oor te luisteren bij de toezichthouders: inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren wordt gehoord, net als Margrite Kalverboer. Zij is sinds 2016 de kinderombudsman.

Onderzoeksrapport

Daarmee komt een einde aan in totaal zeven verhoorweken. De commissie-Van der Lee, die al sinds februari bezig is met onderzoek achter gesloten deuren, zal haar onderzoeksrapport vanaf volgende maand gaan schrijven. Dit duurt tot in het volgende jaar. In februari wordt verwacht dat de commissie haar onderzoeksrapport presenteert. Een rapport van zo’n parlementaire enquête weegt zwaar: een enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer. In het voorjaar zal de Tweede Kamer erover debatteren met het kabinet.