Premier Rutte noemt rellen crimineel geweld: 'Wat bezielt deze mensen?'

De rellen, die onder meer plaatsvonden in Eindhoven, Amsterdam en Urk, hebben volgens de premier niets te maken met strijden voor vrijheid of demonstraties. ,,Elk normaal mens kan hier alleen met afschuw kennis van nemen. Je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen? Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen.”

Verder spreekt Rutte zijn waardering uit voor de politiediensten. ,,Zij hebben zeer adequaat opgetreden.”

De premier wilde nog niet laten weten of extra maatregelen genomen worden. ,,We gaan alle analyses maken, als we extra dingen moeten doen, doen we dat. Maar mijn boodschap vandaag is een andere: dit heeft niets te maken met de strijd voor vrijheid. We strijden juist tegen het virus om die vrijheid terug te krijgen.” Ook overweegt de premier niet om de avondklok in te trekken.

Volgens Rutte begrijpt ‘99 procent van de mensen waarom de maatregelen nodig zijn’ en gaat het om een klein groepje mensen dat ‘crimineel gedrag’ vertoont.

Mark Rutte vandaag op het Binnenhof.

Verschillende burgemeesters hadden eerder al hun afschuw over de rellen geuit. ,,Alle grenzen zijn hier overschreden. Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel”, zo liet burgemeester van Eindhoven John Jorritsma weten.

Veiligheidsberaad

De ongeregeldheden rond de avondklok staan hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad vandaag. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar hoe het gaat met de handhaving van de avondklok.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie er precies naar de verboden demonstraties gingen.

,,Er komen bepaalde types op af en er breken vervolgens ongeregeldheden uit. Het is zaak dat we dat goed analyseren”, zegt Bruls’ woordvoerster. ,,Bij het analyseren van wat er mis ging dit weekend hoort ook dat we kijken of er extra, aanvullende maatregelen nodig zijn en of bijvoorbeeld het noodbevel in Tilburg en Almelo heeft gewerkt.”

In meer dan tien steden onrustig

Het was in meer dan tien steden onrustig dit weekeinde. Zaterdag met name in het Limburgse Stein en op Urk. In die laatste plaats werd een teststraat van de GGD in brand gestoken.

Zondag kwam het tot ongeregeldheden in meer plaatsen waaronder Enschede, Tilburg, Amsterdam en Den Haag. In Eindhoven ging een auto in vlammen op, sneuvelden ruiten van het station en werd een winkel geplunderd.

Alleen al op station Eindhoven is voor tonnen aan schade aangericht, zo liet een woordvoerder van ProRail vandaag weten. ,,En dat terwijl het station recent helemaal gerenoveerd is en pas een jaar geleden werd omgedoopt tot Centraal Station. Wat hier gebeurde is voor Nederlandse begrippen ongekend. Het is diep- en dieptriest”, aldus de woordvoerder.

