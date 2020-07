Premier Rutte praat voor het eerst over coronacrisis: Steken laten vallen in heftige periode

Minister-president Rutte keek gisteravond in een extra uitzending van talkshow Op1 terug op de coronacrisis. Het afgelopen halfjaar was ‘het heftigste’ uit zijn carrière, zei Rutte in het interview. Een zware periode voor de premier, zowel qua werk als persoonlijk. ‘Een eervolle en bijzondere rol.’ Rutte geeft toe dat het kabinet ‘steken heeft laten vallen’ en lessen heeft geleerd.

,,De combinatie van al die heftigheid in het werk met wat mij privé overkwam, dat was wel even zwaar’’, ontboezemde de premier bij de terugblik op de afgelopen crisisperiode. Het overlijden van zijn moeder en het feit dat hij haar in het verpleeghuis nauwelijks kon bezoeken, viel hem zwaar. Een heftig halfjaar, klonk het.



De dood van zijn moeder in mei hield hij, met het oog op het landsbestuur, twee weken voor zich. Hij deelde zijn verdriet slechts met een enkeling. ,,Je kunt dit niet doen en helemaal uit de rails rijden’’, zei hij erover. ,,Door wat er in mijn privéleven gebeurde, was het wel ingewikkeld voor me.”



Het gebruik van eenvoudige mondkapjes in de openbare ruimte werd in te harde bewoordingen afgewezen, erkende Rutte. Hij en andere ministers waarschuwden dat die ‘schijnveiligheid’ zouden bieden, maar dat was volgens de premier ‘te stellig’. ‘Het biedt wel enige extra bescherming.’

Mondkapjes

Zo werden de regels voor touringcars weken later versoepeld dan voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de luchtvaart. ,,Dat hadden we eerder moeten doen. Daar hadden ze een terecht punt.” De crisis heeft ook geleerd dat in de gezondheidszorg meer landelijke aansturing nodig is, zei Rutte.



Bij sommige van die besluiten sloeg de twijfel toe, erkent Rutte. Om een evenwicht tussen de gezondheidsmaatregelen en het herstarten van de economie te vinden, was er voortdurend discussie. ‘Doodeng’ vond hij de eerste versoepelingen. ,,Ik zat om de paar uur naar de staatjes te kijken’’, zei de premier.

Coronaboetes

Wie op de bon is gegaan wegens het overtreden van de coronamaatregelen hoeft, volgens Rutte, niet op kwijtschelding te rekenen. De afgelopen maanden zijn er ruim 15.000 boetes uitgedeeld, maar een generaal pardon voor de boetes komt er niet, aldus de premier.



,,Het was nu eenmaal cruciaal dat mensen zich aan de coronaregels hielden’’, onderstreepte hij. Het gaat daarbij om mensen die bijvoorbeeld te weinig afstand bewaarden of met te veel mensen bijeen waren. Een op de vijf overtreders gaat in verzet. Volgens Rutte is de politie ‘minder streng’ geweest, dan die in Italië of Spanje.

Onder druk gezet

Een ambtenaar dwong Gommers eind maart de belofte af dat er nog diezelfde week 1600 bedden op de intensive care zouden klaarstaan om de stroom coronapatiënten op te vangen, zei de ic-arts zaterdag in de Volkskrant. Hij kon dat helemaal niet beloven, maar zwichtte naar eigen zeggen voor de druk.



Gommers' toezegging was belangrijk voor 'coronaminister' Hugo de Jonge, die daarmee de aandringende Tweede Kamer gerust kon stellen. Rutte vindt het logisch dat Gommers die vraag kreeg, omdat die nu eenmaal meer wist over de ic-capaciteit. Als de intensivist geen antwoord kon geven, ‘dan had-ie dat niet moeten doen’.

Door als premier

Als Rutte nu een keuze zou moeten maken over nog eens vijf jaar als premier en voorman van de VVD zou hij door willen gaan. Hij acht zijn rol de afgelopen maanden ‘eervol en bijzonder’, maar wil wat meer tijd hebben om daarover te beslissen. ,,Daar mag je wat langer bij stilstaan, dan een kwispelende labrador’’, grapte hij.



Om ‘fundamenteel over de toekomst na te denken’, hoopt hij één à twee weken te kunnen ‘afschakelen’. Helemaal stilzitten is er tijdens de zomer echter niet bij. De komende maanden moet er worden nagedacht over de situatie na 1 oktober. Zoals over een nieuw pakket steunmaatregelen.