Premier Rutte: respect voor opstappen Harbers

Minister Slob over toetsdrama: Ik vind dit ook verschrik­ke­lijk

19:05 Op zondag respecteert ChristenUnie-minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs doorgaans de zondagrust, maar afgelopen weekend was dat wel even anders. De minister was, met een groot aantal van zijn ambtenaren, ‘dag en nacht’ in de weer nadat aan het licht was gekomen dat door een rekenfout duizenden groepachtleerlingen een verkeerd advies op hun eindtoets hebben gekregen.