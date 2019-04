Premier Rutte 'smeekt' Britten om duidelijkheid over Brexit

,,We moeten reëel rekening houden met een no deal-brexit’’, aldus Rutte nadat er gisteravond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.



,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk’’, stelde de premier vast.