Presidentskandidaat Suriname: niet bereid om Bouterse aan Nederland uit te leveren

Chan Santokhi, de beoogde nieuwe president van Suriname, zou bereid zijn om Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daarom vraagt, meldde radiozender BNR na een interview met Santokhi. Enkele uren later ontkende de politicus zijn uitspraken via een officiële verklaring van zijn partij VHP.

,,We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, zei Santokhi volgens BNR in het interview. Hij houdt zich daarbij vast aan de wet, zegt de beoogde president. ,,Dat is zoals het systeem werkt in Suriname.”

Via een verklaring van zijn partij laat Santokhi nu weten dat hij dit niet zo bedoeld heeft. ,,Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de zittende president. Het is bekend dat Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.” De journalist van BNR heeft ‘oneigenlijke conclusies’ getrokken, aldus de verklaring.

Santhoki heeft met zijn partij VHP bij de verkiezingen een recordwinst van 20 zetels behaald, en hij staat te popelen om aan de slag te gaan met drie beoogde coalitiepartijen. De hoop is dat Bouterse zich neerlegt bij de verkiezingsnederlaag.

Decembermoorden en drugssmokkel

Die hoorde in Suriname in november vorig jaar twintig jaar celstraf eisen vanwege zijn rol bij de Decembermoorden. In Nederland is hij veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugssmokkel. Ondanks zijn niet brandschone reputatie is Bouterse in Suriname nog altijd een factor van belang.