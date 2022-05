Prinsjesdag ‘verhuist’ naar Koninklijke Schouwburg: meer plek voor gasten en feestelijke sfeer

Toekomst van Europa stelt kabinet op de proef: wordt er aan de gevreesde verdragen gesleuteld?

De coalitie is gespleten over hoe verder te gaan in de Europese Unie nu meerdere Europese leiders, waaronder Macron, zich hebben uitgesproken over wijzigingen in de Europese verdragen. De VVD heeft het niet zo op een verdragswijziging, maar D66 ziet er wel brood in.

14 mei