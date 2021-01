Dat staat in de presentatie die RIVM-directeur Van Dissel vanmiddag in de Tweede Kamer geeft. Het kabinet komt vanmiddag om één uur met een persconferentie waarin het nieuwe ingrepen aankondigt: de avondklok (vermoedelijk van 20.30 tot 04.30 uur vanaf vrijdag), verdere visitebeperkingen (nog maar één gast thuis in plaats van twee) en een vliegverbod uit het Verenigd Koninkrijk moeten het coronavirus verder onder controle brengen. Ook quarantaineregels zullen strenger worden gehandhaafd, is de verwachting bij ingewijden.

Het is onduidelijk of een meerderheid van de Tweede Kamer kan leven met de rigoureuze maatregelen, na de briefing is er nog een debat in het parlement. Maar de zorgen bij experts zijn groot. Onder de radar kan de nieuwe mutant voortwoekeren, is de vrees.

R-waarde omlaag

‘De ‘new kid in town’, zoals Van Dissel de Britse mutant noemt, ‘overschaduwt het positieve beeld’, meldt de RIVM-directeur in zijn presentatie. De recente dagkoersen zijn nu nog positief: het aantal nieuwe infecties daalt gestaag, de R-waarde zit inmiddels onder de één in alle veiligheidsregio’s, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt ook af - al blijft de druk op de zorg groot (met nog altijd 2445 bezette bedden).

Maar schijn bedriegt, is de boodschap: onder de oppervlakte groeit de Britse variant dus wel in Nederland. Nu al heeft naar schatting één op de tien coronapatiënten de nieuwe versie die zich dertig procent sneller verspreidt en dus binnen mum van tijd de boel kan overnemen.

Bij blijvende toename kan deze variant ervoor zorgen dat de ziekenhuisbezetting in mei oploopt tot 450 nieuwe opnames per dag. Het ‘oude virus’ is daarentegen wel onder controle.

En dus, zo schrijft Van Dissel in zijn presentatie, is het hard nodig om alle mogelijke maatregelen te nemen: ‘Probeer zo snel mogelijk zo laag mogelijk te komen, verleng de lockdown én neem extra maatregelen. Houd scholen (tenminste) twee weken dicht, leer van opgestarte klassen'. Volgens de internationale studie die het RIVM en OMT aanhalen kunnen striktere blijf thuis-regels de R-waarde drukken met grofweg tien tot vijftien procent.

Vooral de politiek drong steeds aan op goede onderbouwing van maatregelen, weet ook een lid van het OMT: ,,Maar heel exact kun je zulke maatregelen nooit bepalen, want het is ook afhankelijk van de situatie in een land, de naleving, de andere maatregelen die al gelden.”

