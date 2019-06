ProRailbaas Pier Eringa vertrekt naar moederbedrijf Connexxion

Met de komst van de charismatische Eringa (58) heeft Transdev een grote vis gevangen. ,,Transdev en Eringa gaan samen verder op de ingeslagen weg naar een kostenefficiënte operatie van taxi-, ambulancevervoer en openbaar vervoer per bus en trein", laat het bedrijf vanmiddag weten. Eringa was de afgelopen decennia onder andere actief als directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, als toezichthouder bij de KNVB en in zijn huidige rol als president-directeur bij ProRail. Bij de spoorbeheerder verwierf hij landelijke bekendheid om zijn vele plannen, proefballonnen en af en toe gekibbel met NSbaas Roger van Boxtel. Zo pleitte hij onlangs nog voor supersnelle treindiensten tussen de Randstad en grote steden als Groningen, Enschede en Maastricht. ,,Daar heeft hij ervoor gezorgd dat de spoorbeheerder op financieel én operationeel gebied weer positief op de kaart staat in Nederland, Europa en zelfs daarbuiten", aldus Transdev.

Logische stap

De overgang naar Transdev, dat in Nederland bijna negenduizend werknemers heeft, is volgens Eringa een logische stap: ,,De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en trots gewerkt bij ProRail. Met deze overstap ga ik er alles aan doen om de positie van het internationale mobiliteitsbedrijf Transdev in Nederland verder te verstevigen.”



Medio maart werd al duidelijk dat Eringa op korte termijn bij spoorbeheerder ProRail zou vertrekken. Het kabinet gaat de zelfstandigheid van ProRail flink inperken: bedoeling is dat de spoorbeheerder vanaf januari 2021 geen apart bedrijf (BV) meer is, maar verder gaat als zelfstandig bestuursorgaan direct onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit najaar moet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaan.



Voor Eringa is dat geen wenkend perspectief. Met zijn onafhankelijke houding botste de eigengereide Fries afgelopen jaren regelmatig met het kabinet. Desalniettemin zou het de wens van Eringa zelf zijn geweest om komende tijd plaats te maken voor een opvolger.



Ondanks verhalen dat het wat minder botert tussen staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) en Eringa verlengde de bewindsvrouw zijn termijn gewoon per 1 april. Wel met de afspraak dat Eringa zou opstappen zodra er een opvolger voor hem is. Nu blijkt de ProRailbaas zelf als eerste een nieuwe baan te hebben.