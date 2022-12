PvdA en GL presenteren samen twee kandidatenlijsten met ‘vertrouwde’ lijsttrekkers Vos en Rosenmöller

De twee partijen werken al langer intensief samen. Toch komen de partijen niet met een gezamenlijke kandidatenlijst, dat was volgens de PvdA-statuten niet mogelijk. De twee partijen presenteerden hun beider lijsten vandaag gezamenlijk in het Nutshuis in Den Haag.

Oud-Tweede Kamerlid en huidig senator Jeroen Recourt staat op nummer 2 bij de PvdA, Farah Karimi, eveneens oud-Kamerlid en huidig senator, staat op 2 bij GroenLinks. Denker des Vaderlands Daan Roovers staat op de lijst bij GroenLinks, op plek 5.

Krachten bundelen

Daar noemde PvdA-leider Attje Kuiken dat ‘een heel historisch moment’. ,,We presenteren één lijst. Nee, één fractie. Ik ga al meteen de fout in.” Door de krachten te bundelen, denken de twee linkse partijen ‘samen de grootste’ te kunnen worden, stelde Kuiken.

Dat is volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver belangrijk, omdat het kabinet straks in de senaat ‘een meerderheid over links of over rechts’ kan bereiken. ,,Een links blok in de Eerste Kamer kan de koers verleggen.” PvdA-lijsttrekker Mei Li Vos noemde de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar een moment voor kiezers om ‘een oordeel over kabinet te geven'. ,,Dan merken zij dat wij wel een wenkend perspectief bieden.”

GroenLinks heeft nu 8 zetels in de Eerste Kamer, de PvdA heeft er 6. Vos en Rosenmöller roemden de huidige samenwerking tussen PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer. ,,We hebben aan een half woord genoeg", aldus Vos.

Bij de PvdA trokken twee senatoren zich terug van de kandidatenlijst. Ruud Koole en Hamit Karakus hadden een onverkiesbare plaats gekregen, terwijl de kandidatencommissie anders had geadviseerd, zo meldde de NOS gisteren. ,,Het is spijtig dat niet iedereen op de lijst kan en spijtig dat niet iedereen een verkiesbare plek kan krijgen”, zei partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. ,,We moeten een keuze maken, dat is ingewikkeld.”

De leden van de partijen hebben het laatste woord over de samenstelling van de kandidatenlijsten. Dat doen zij op de partijcongressen in februari. Zowel PvdA als GroenLinks congresseren op dezelfde dag, in dezelfde stad. In Den Bosch hebben de twee partijen wel aparte locaties gekozen.

