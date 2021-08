PvdA en GroenLinks willen als één blok de formatie in: ‘Dit is iets groots’

De PvdA en GroenLinks willen daadwerkelijk samen de formatie in, als één onderhandelingsteam en met één fractie in de Tweede Kamer als het over de kabinetsvorming gaat. ,,Er is iets bijzonders gebeurd, de samenwerking is innig geworden.” Of VVD en CDA deze stap voldoende vinden om onderhandelingen te starten met links is de vraag.

Dat melden PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-aanvoerder Jesse Klaver zojuist na urenlang overleg in Den Haag. ,,Het is een bijzondere, volgende stap in de linkse samenwerking”, zegt Klaver. De partijen gaan nog niet fuseren, maar de fracties gaan wel opereren als één bij formatiezaken. ,,Dit is een enorme stap. Wat er volgt, zullen we zien", vindt Klaver. ,,Over fusies gaan wij niet, daar gaan de partijen over. Wij gaan over onze fracties.”

Het nieuwe linkse blok geldt voor de eventuele kabinetsonderhandelingen en formatiestappen, of ook op alle andere vlakken inniger samenwerking komt, moet nog blijken. Ploumen: ,,We doen dit omdat we dit zelf willen, en we doen dit al langer.”

De afgelopen dagen regende het berichten over mogelijk verregaande samenwerking tussen beide partijen. Eerder deze week lekte via deze nieuwssite uit dat het linkse duo bereid is om samen één formatieteam te vormen, andere media berichtten daarna over plannen om ook als één Kamerfractie te opereren gedurende de formatie.

Dat was tegen het zere been van diverse partijprominenten.

Spekman

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman zei: ,,Het is een concessie aan de eigen idealen, we zijn opgericht om de machtelozen te beschermen tegen de macht, arm versus rijk, mensen helpen die wat bescheidener opgeleid zijn. Bij GroenLinks zitten veel meer hoogopgeleiden. Als je alles doet om aan de macht te komen, ben je er niet meer voor de machtelozen. Het wordt tijd dat de leden betrokken worden, we zijn een ledendemocratie.”

Maar Ploumen bestrijdt dat het op ‘rechts commando’ gebeurt: ,,Dit is een logisch gevolg van wat we al langer doen, wij gaan hier zelf over.”

