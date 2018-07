PvdA'er wacht al meer dan vijf jaar op antwoord Kamervraag

De CDA'er weet wel raad met ministers die het niet zo nauw nemen met de beantwoordingstermijn. ,,Na drie weken en een dag krijgt de minister of diens medewerker een berichtje van me: 'Waar blijven de antwoorden op mijn Kamervragen?'" Levert dat geen resultaat op, dan meldt hij de vragen aan voor het wekelijkse mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer. Een succesvolle tactiek: ,,Als je dat op maandagavond doet, heb je vaak op dinsdagmorgen de antwoorden in je postvakje zitten. Voor vragen naar de Kamer komen, daar hebben ministers een bloedhekel aan."



Omtzigt vermoedt dat de meesten op de lijst zelf nooit aan de bel hebben getrokken over hun vragen. ,,Ik heb wel eens meegemaakt dat een bewindspersoon de vraag zo ingewikkeld vond, dat die besloot geen antwoord te geven zolang het Kamerlid niet aan de bel trok. Dat is natuurlijk niet goed, maar daaruit komt wel de eigen verantwoordelijkheid van de vragensteller naar voren."



De PvdA heeft uiteindelijk, via soortgelijke vragen van Kamerlid Henk Nijboer in 2015, een antwoord gekregen over de kwestie in Delfzijl. ,,Al had het kabinet de vragen van Wolbert natuurlijk gewoon direct netjes moeten beantwoorden", aldus Nijboer.



De ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Milieu hebben ondanks verzoeken van deze krant nog niet kunnen verklaren waarom de vragen niet zijn beantwoord.