PvdA-fikser Sharon Dijksma wordt wethouder in Amsterdam

Sharon Dijksma (47), het Kamerlid dat drie keer staatssecretaris was, wordt wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Dat meldt Het Parool . Met de komst van dit Haagse kopstuk is het nieuwe college in de hoofdstad nagenoeg rond.

Sharon Dijksma krijgt in het Amsterdamse college de portefeuilles Verkeer & Vervoer en Water & Luchtkwaliteit.

Met Dijksma haalt de PvdA een politiek en bestuurlijk zwaargewicht binnen met ervaring in het kabinet. Ze was drie keer staatssecretaris: van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV, van Economische Zaken in Rutte II en later van Infrastructuur en Milieu.

Rondvaartboten

Voor Amsterdam is een wethouder met zo veel bestuurlijke ervaring bijzonder. De gemeente had eerder bestuurders met een Haags verleden, meestal als Kamerlid of senator. Ooit kwam Jan Schaefer als oud-staatssecretaris naar de stad.

Dijksma krijgt als wethouder een paar zware dossiers op haar bureau. De luchtkwaliteit in de stad is een probleem. Het verkeer loopt vast. In het nieuwe college zal ze werk moeten maken van een autoluwe binnenstad. Wel mag ze straks de Noord/Zuidlijn openen.

Hoofdpijndossier

De rondvaartboten vormen een onvervalst hoofdpijndossier. De invoering van het vergunningenstelsel is onder het vorige college een debacle geworden.

Daar komt bij dat het nieuwe gemeentebestuur de op- en afstapplaatsen voor de rondvaartboten uit het centrum wil halen. Dat stuit op verzet van de eigenaren.

Dijksma staat in Den Haag bekend als een fikser. Als er problemen zijn, stuurt de PvdA haar erop af. Ze is meer bestuurder dan politicus, dus in die zin is haar overstap van de Tweede Kamer naar het Amsterdamse college te begrijpen.

Haar volledige loopbaan draait om de politiek. In 1994 kwam ze als jongste Kamerlid ooit in het parlement, daarvoor was ze voorzitter van de Jonge Socialisten.

Verhuizen uit Enschede

Dijksma vindt het 'bijzonder en eervol' dat ze in Amsterdam komt werken. ,,De uitdagingen voor Amsterdam zijn groot. Deze fantastische metropool moet tegelijk leefbaar, bereikbaar en dynamisch blijven.''

Dijksma zal met haar gezin van Enschede naar Amsterdam verhuizen. Ze heeft twee kinderen. Dat haar naam naar buiten komt, betekent dat het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, D66 en SP nagenoeg rond is.