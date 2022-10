PvdA maakt excuses aan Gijs van Dijk, maar hij keert niet terug in Kamer

Het partijbestuur van de PvdA heeft excuses gemaakt aan partijgenoot Gijs van Dijk, die uit de Tweede Kamer vertrok na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De partij had daar onderzoek naar laten doen, maar het bestuur was daarna onzorgvuldig in het trekken van conclusies, zo erkent het partijbestuur in een verklaring.

Een beroepscommissie had het bestuur hierin onlangs teruggefloten en dat besluit neem het bestuur nu over. Wat het bestuur betreft staat niets een terugkeer van Van Dijk in de weg. Maar Van Dijk heeft nu besloten dat toch niet te doen, staat in de verklaring.

Half oktober kwam de beroepscommissie van de PvdA tot een uitspraak in de kwestie Gijs van Dijk. Die is acht maanden geleden op verzoek van Lilianne Ploumen uit de fractie gestapt om een onderzoek te laten plaatsvinden over vrouwen, die hem grensoverschrijdend en misleidend gedrag verweten. Alle sancties moesten van tafel, concludeerde de beroepscommissie uiteindelijk. Het partijbestuur gaat daar nu dus in mee.

Hoewel niets een terugkeer in de Tweede Kamer nu in de weg staat, heeft Van Dijk besloten dat niet te doen. Het partijbestuur heeft afspraken met hem gemaakt, ‘zodat hij weer kan werken aan een nieuwe toekomst’. ,,Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt, sluit ik een zeer lastige periode af. Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor. Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen”, reageert Van Dijk.

Onrecht

Van Dijk zei vorige week nog dat hem in februari onrecht is aangedaan door toenmalig fractievoorzitter Lilianne Ploumen toen hem de wacht werd aangezet om het hebben van meerdere affaires met vrouwen. Van Dijk: ,,Ik zie Ploumen op camera en die heeft het ineens over seksueel overschrijdend gedrag. Ik schrok me helemaal dood, want daar gaat deze zaak helemaal niet om.’’

Bij Ploumen en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent waren drie meldingen binnengekomen. De vrouwen die deze meldingen hadden gedaan klaagden over hun ervaringen met Van Dijk in de privésfeer. Alle drie hadden ze een relatie gehad met Van Dijk, die meteen terugtrad als Kamerlid en excuses aanbood voor zijn turbulente liefdesleven.

Een onderzoeksbureau dat door de PvdA werd aangezocht tekende de verklaringen op. Die bleven geheim, maar Van Dijk las ze wel. Hij zag ‘een lijst met allerlei soorten beschuldigingen’. ,,Het ging niet over grensoverschrijdend gedrag. Toen dacht ik: dit is een operatie kapotmaken. Dit is niet een operatie om de waarheid boven tafel te krijgen.’’ Later kreeg Van Dijk de beroepscommissie van de PvdA aan zijn kant. Die stelde dat de publiekelijke berisping moet worden vernietigd en dat de verklaring dat het ‘onwenselijk’ is dat Van Dijk niet terugkeert in de politiek, ongepast is.