PvdA: Moord Anne Faber had voorkomen kunnen worden

SGP-leider Kees van der Staaij zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van de conclusies. ,,Dit moet echt anders! Er zou bij de moordenaar en verkrachter van Anne Faber nooit zijn nagegaan hoe gevaarlijk hij is. Zorgvuldige risico-inschatting is van levensbelang.’’ Ook hij wil snel in debat met de minister.



PVV-Kamerlid Gidi Markuszower pleit voor een ‘radicaal ander strafbeleid’ in Nederland. ,,De maatschappij moet eindelijk eens tegen dit soort weerzinwekkende monsters als Michael Panhuis worden beschermd en daarom moeten we ophouden in Nederland met allerlei behandelplannen en zogenaamde privacy rechten voor daders en inzetten op keiharde straffen.’’ De partij wil dat ‘weerzinwekkende beesten’ als P. levenslang krijgen. ,,Bewindslieden en Kamerleden van CDA en VVD hebben dit echter de afgelopen jaren tegengehouden waardoor de maatschappij nu steeds wordt geconfronteerd met de gevolgen van hun falend beleid. Dit moet stoppen. Dit nooit meer!’’



SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het ‘onbegrijpelijk dat een verkrachter zo snel al zo veel vrijheden kreeg zonder inschatting van de risico’s’. Volgens hem is de veiligheid van de samenleving niet voorop gesteld. ,,We weten dat bezuinigingen in de publieke sector hebben geleid tot personeelstekorten en onveilige situaties in de klinieken. In hoeverre heeft dat bijgedragen aan deze tragedie?’’



GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg: ,,De rapporten lezen als een opeenstapeling van desastreuze keuzes. In het geval van Michael P. leidde dit alles tot het verlenen van vrijheden, zonder de voorgeschiedenis van P. te kennen. De kans op herhaling is daarmee feitelijk genegeerd. Dat is een intens verdrietige constatering. Voor de familie en vrienden van Anne Faber én voor de eerdere slachtoffers van Michael P.’’