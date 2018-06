PvdA-senator onder vuur om VMBO-debacle Maastricht

Volgens Onderwijsminister Arie Slob kan hij bestuurder André Postema, die ook fractievoorzitter is voor de PvdA in de Eerste Kamer, niet wegsturen. Dat is aan de Raad van Toezicht van de scholenkoepel. ,,Maar ik heb er zo mijn gevoelens over. Ik probeer me te beheersen. Dat zegt denk ik genoeg,’’ zei Slob vanmiddag na afloop van de ministerraad.



Nadat bekend werd dat 354 leerlingen van het VMBO Maastricht hun diploma nog niet krijgen omdat bleek dat leerlingen in het voortraject vakken niet hadden afgerond, stapten al twee bestuurders van de Limburgse scholenkoepel op. Postema bleef aan. De Raad van Toezicht zei dat dat nodig was om de ‘continuïteit van bestuur te waarborgen’.



Zelf zei Postema afgelopen weekeinde tegen 1Limburg niet te vrezen voor zijn positie. ,,Al sluit ik niet uit dat dat in de loop der tijd nog gaat gebeuren.’’ De PvdA’er zei te zijn geschrokken van de ‘onvolledige administratie van de school in Maastricht’.