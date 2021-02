PvdA valt af bij RTL-debat

Pv­dA-lei­der Ploumen wil welvaart herverde­len voor Nederland als ‘vereniging’

17:52 Multinationals, miljonairs, pandjesbazen en grote techbedrijven moeten meer belasting betalen. Het geld dat dit oplevert, wil PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen steken in betere zorg en onderwijs en betaalbare huizen. ,,Zo herverdelen we onze welvaart. En kunnen we investeren in het Nederland na corona”, zei Ploumen tijdens de 75-jarige verjaardag van de PvdA in Tilburg.