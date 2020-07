PvdA wil kijken naar bruikbaarheid mondkapjes, ook in buitenruimte

De Tweede Kamerfractie van zijn eigen partij, de PvdA, wil ook van het kabinet weten of er toch niet nog eens gekeken moet worden naar de bruikbaarheid van mondkapjes, ook in de buitenruimte.



,,Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachtten, de 1,5 meter, sleets is geworden’’, zei Aboutaleb gisteren, ook namens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer, en dat betekent dat we ons moeten beraden op what’s next.”



In de Tweede Kamer is tot dusver geen meerderheid voor zo’n plicht en de coalitiepartijen blijven terughoudend. Ook het kabinet liet gisteren nog eens weten dat het gebruik van mondkapjes door burgers niet wordt overwogen.