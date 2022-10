‘PvdA’er Gijs van Dijk zinspeelt op terugkeer in Tweede Kamer’

PvdA’er Gijs van Dijk zou terug willen keren in de Tweede Kamer nu zijn berisping door een interne beroepscommissie is vernietigd. PvdA-voorzitter Sent houdt vol dat een terugkeer niet wenselijk is. Wel wil zij om de tafel met zowel Van Dijk als de vrouwen die hem hebben beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Bronnen rond Gijs van Dijk stellen dat het oud-Kamerlid acht maanden na zijn turbulente vertrek ‘serieus overweegt terug te keren’ in de Tweede Kamer. Die mogelijkheid bestaat, omdat Khadija Arib binnenkort definitief afscheid neemt van de Tweede Kamer.

Arib moet worden opgevolgd en Van Dijk zal dan worden gebeld door de Kiesraad. Als hij bewilligt, dan is hij terug in de Tweede Kamer. Maar daarmee is nog niet gezegd dat hij ook weer lid kan worden van de PvdA-fractie. Politiek leider Attje Kuiken heeft laten weten gezegd dat zij nog altijd achter het besluit van het partijbestuur staat: een terugkeer in de fractie is dan niet wenselijk.

‘Partijbestuur zoekt geen openbaarheid’

Arie de Jong, voorzitter van de beroepscommissie die gisteren met het rapport naar buiten kwam, is ontevreden over hoe het partijbestuur omspringt met de uitspraak van de beroepscommissie. ,,Ons besluit hoort openbaar gemaakt te worden door het partijbestuur. De uitspraak is openbaar. De openbaarheid wordt niet gezocht door het partijbestuur, maar door de advocaat van Gijs van Dijk.’’

Over de situatie die is ontstaan zegt De Jong: ,,Nu wij uitspraak hebben gedaan telt niet meer wat het partijbestuur heeft beslist.’’ Het partijbestuur nam maatregelen na een extern onderzoeksrapport, waarvan alleen partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en Gijs van Dijk de inhoud kennen.

Van Dijk werd publiekelijk berispt door het partijbestuur dat ook naar buiten bracht dat het zich zou opstellen tegen het vervullen van openbare functies door Van Dijk. Beide sancties zijn volgens de beroepscommissie ‘ongepast’ en ‘onzorgvuldig’.

‘Terugkeer niet reëel’

Een woordvoerder van partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent bestrijdt deze uitleg van de beroepscommissie. ,,De openbare berisping van het partijbestuur is vernietigd, maar niet de mening dat het onwenselijk is dat Van Dijk terugkeert. Die blijft staan en is gebaseerd op het onderzoeksrapport uit juni. Het lijkt ons dan ook niet reëel dat hij terugkeert.’’

Bronnen rond Van Dijk wijzen erop dat hij 80.000 euro aan advocaatkosten heeft gemaakt die betaald moeten worden. En dat niet alleen de beroepscommissie het vertrouwelijke gedeelte van het onderzoeksrapport niet heeft mogen lezen. Ook andere leden van het partijbestuur mochten dat niet.

De openbare conclusie van het integriteitsbureau Bezemer en Schubad was dat het Van Dijk zou hebben ontbroken aan ‘een waardig ambassadeurschap van de PvdA, ook buiten werktijd’. Van Dijk heeft daarover gezegd dat hij spijt heeft hoe hij zijn ex-vriendinnen heeft behandeld.

Het laatste woord is nog niet gesproken. Dat ziet PvdA-partijvoorzitter Sent ook in. Haar woordvoerder zegt dat de partijvoorzitter op korte termijn het initiatief zal nemen tot ‘afzonderlijke’ gesprekken: ‘We moeten wel verder. Op welke manier dat moet plaatsvinden hangt af van Gijs van Dijk en de meldsters. Is er iets mogelijk waardoor we allemaal weer verder kunnen?’

